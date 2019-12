"Ancora nessuna risposta sulla gestione del traffico a Santa Rita": e Lista Civica torna a parlarne stasera

Una petizione popolare con circa 350 firme raccolte rimasta priva di riscontri dallo scorso luglio. E' questo il motivo dell'incontro organizzato stasera da Lista Civica La Piazza per discutere della viabilità del quartiere Santa Rita attorno allo Stadio Olimpico.

"Chiediamo - dicono gli organizzatori - che l’amministrazione prenda seriamente in considerazione il problema e provveda a realizzare un piano di fattibilità relativo alla gestione del traffico locale. Lo scopo? Rendere più fruibili quei luoghi e ridurre l’inquinamento ambientale, specialmente in considerazione che l’area è soggetta a grandi eventi".

Tra le questioni principali, l'intasamento di corso Agnelli, corso Sebastopoli e via Filadelfia - per citare i principali tratti attorno allo stadio - durante partite o concerti, aggravato dalla presenza del mercato per tutta la giornata del sabato. Un disagio avvertito sì dai frequentatori delle manifestazioni, ma soprattutto dai residenti, costretti a vivere nel caos della "caccia al parcheggio" a scapito dei loro legittimi posti auto.

L'incontro si terrà alle ore 21 nella Sala dei Centomila, in corso Orbassano 192/a. Oltre alla presenza di Stefano Manelli, esperto di ingegneria per i grandi eventi in Citec Italia, sono stati invitati a partecipare l'assessora comunale ai trasporti Maria Lapietra e i presidenti delle Circoscrizione 2 e 8 Luisa Bernardini e Davide Ricca.