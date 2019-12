Incastrato un truffatore seriale: era riuscito a prelevare soldi in banca spacciandosi per un altro cliente

Appena una settimana fa era riuscito a farsi consegnare 500 euro in contanti dal cassiere di un istituto bancario del quartiere Crocetta, spacciandosi per un’altra persona. Ad accorgersene e a far scattare l'allarme, ovviamente, la vittima del raggiro, che ha attivato la direzione della filiale bancaria dopo essersi accorto che mancavano dei soldi sul conto.



Si è così scoperto che il truffatore, per portare a termine il colpo, aveva mostrato al dipendente alle casse una carta di identità contraffatta. L’uomo era stato particolarmente scaltro e sicuro nell’agire: oltre a fornire il documento di identità riportante le generalità di un reale correntista, cui aveva applicato però la propria fotografia, era stato anche in grado di riferire a memoria il numero del conto, tanto da non far sorgere particolari dubbi sulla sua identità.