Arriva il Natale e il Salone del libro "apre" le biglietterie online per l'edizione 2020

Quest’anno, in occasione del Natale, il Salone Internazionale del Libro di Torino apre la biglietteria online: da venerdì 6 dicembre 2019 su salonelibro.it saranno disponibili i ticket per la prossima fiera dell’editoria. Un invito a regalare e regalarsi il Salone, la strenna perfetta per i sostenitori della cultura, per gli amanti dei libri e della letteratura.

Ma non solo, perché a Torino c’è aria di Salone anche in libreria: sempre venerdì 6 dicembre, nelle librerie COLTI – Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti aderenti all’iniziativa saranno in vendita i biglietti per il Salone del Libro 2020, a prezzo ridotto, € 8 invece di € 10. È la campagna SalTo Natale, organizzata in collaborazione con COLTI, dal 6 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. L’elenco delle librerie aderenti è disponibile su salonelibro.it.

Regalare il Salone significa donare un’esperienza unica in Italia, perché il Salone è la più grande fiera dell’editoria del nostro Paese. Dal 14 al 18 maggio 2020, a Torino, si daranno appuntamento oltre 1.200 editori, che insieme formeranno una libreria di 63.000 mq. Ma il Salone è anche un incredibile festival culturale con più di 1.200 ospiti da tutto il mondo, pensato per i professionisti dell’editoria, per i giovani, bambini e bambine, ragazze e ragazzi, per gli insegnanti e gli studenti.

La biglietteria è attiva da venerdì 6 dicembre su salonelibro.it. I prezzi: intero € 10 (+ € 1 dp); ridotto 7-26 anni e over 65 € 8 (+ € 1 dp); ridotto bambini 3-6 anni € 2,50 (+ € 1 dp); ridotto comitive (25 persone) € 8 (+ € 1 dp); abbonamento cinque giorni € 25 (+ € 2,50 dp).

Le librerie aderenti all’iniziativa sono: L’Angolo Manzoni, Bardotto, La Casa delle Note, Comunardi, Diorama Kids, Donostia, La Farfalla di Snipe, Libreria Fontana, Luna’s Torta, La Gang del Pensiero, Gulliver, Maramay, La Montagna, Il Ponte sulla Dora, La Tana di Chiaralice, Libreria Therese, La Libreria dei Ragazzi. In tutte queste librerie è possibile acquistare dal 6 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 il ticket per il Salone del Libro 2020 a € 8 invece di € 10.