Mondolè totalmente aperto: ricco programma di attività ad Artesina. Ecco i dettagli

Da domani tutti i collegamenti del comprensorio Mondolè saranno aperti a beneficio degli amanti della neve e non solo! Ad Artesina ci sono condizioni di innevamento davvero strepitose con più di due metri di neve in quota. D'ora in avanti, gli impianti saranno aperti tutti i giorni. Domani sarà possibile l’accesso da Roccaforte Mondovì, in Valle Ellero, con la porta di Rastello e da sabato, invece, sarà attivo il collegamento con Prato Nevoso e Frabosa Soprana.

Artesina si conferma la stazione ideale per le famiglie. Sono a disposizione 3 campi scuola per i principianti ed un parco giochi per il primo contatto con la neve. "Quest'anno ci siamo concentrati molto sulle piste, una nuova completamente rifatta parte dalla Turra e arriva ad Artesina 1300 - afferma Paolo Palmieri, ad di Artesina spa - Massima attenzione per bambini e famiglie con il Pinky Park e una zona dedicata anche ai principianti dove si può scendere pure con il bob. I prossimi investimenti saranno ancora inerenti l'innevamento artificiale e l'ammodernamento degli impianti sulla Turra".



Il comprensorio del Mondoleski (con le stazioni collegate di Pratonevoso e Frabosa) è a soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví. (Autostrada A6). Può vantare 130 km di piste adatte a tutte le esigenze. Ad Artesina si scia a 2000 metri di quota e la stazione è ideale per le famiglie con il nuovo campo scuola e gli eventi con Pinky e la musica in Piazza.

Aggiornamenti in diretta sono visibili sulla pagina www.facebook.com/Artesina/ e sul sito ufficiale Artesina.it per verificare lo stato di impianti e piste. La situazione in diretta può essere verificata anche grazie alla webcam.

Info disponibili contattando i numeri 0174242000, 3357312000 o scrivendo alla mail posta@artesina.it.