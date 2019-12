Una messa per Santa Barbara dentro il cantiere di corso Grosseto: "Anche qui c'è speranza" [VIDEO]

Si entra nel vivo dei festeggiamenti per i sessant'anni della Chiesa Grande dedicata a San Giuseppe Cafasso, in corso Grosseto. All'interno del calendario di eventi, ieri mattina il parroco Don Angelo Zucchi ha celebrato una messa speciale, nel giorno di Santa Barbara, proprio in mezzo al grande cantiere che occupa il quartiere da tempo.

Un'occasione per benedire il lavoro degli operai e testimoniare la vicinanza delle istituzioni religiose: "Vogliamo lasciare un messaggio di speranza - ha ribadito Don Angelo - e ricordare che questo territorio forse è abbandonato dagli uomini, ma non da Dio".

Presente anche il presidente della Circoscrizione 5 Marco Novello: "Il cantiere sta arrecando diversi disagi ai residenti - ha detto -, ma non dobbiamo dimenticare che, una volta terminato, porterà enormi benefici alla città intera".

I prossimi appuntamenti in programma vedranno, domani, la presentazione del libro "Dalle radici ai frutti", di Valter Rodriquez (Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5), che ripercorre i primi decenni di vita della parrocchia dopo la sua costruzione nel 1959.

Sabato 7 è prevista una cena di gala a Casapop, offerta da Spazio Grouo, preparata dai giovani studenti della "Piazza dei Mestieri" e servita dagli animatori dell'oratorio. Chiuderà il calendario la Festa dell'Immacolata Concezione domenica 8.