Grande festa a Collegno, al via i lavori per il prolungamento della metropolitana [FOTO e VIDEO]

Sono ufficialmente partiti i lavori della metropolitana che porteranno l’infrastruttura fino a Rivoli. Questa mattina Collegno ha inaugurato l’avvio ai lavori della stazione “Collegno Centro”, la quarta fermata in città che, una volta ultimati i lavori, raggiungerà sul territorio la quota di cinque stazioni della metropolitana, che consentiranno di raggiungere il centro di Torino in poco più di un quarto d’ora.

Un momento storico e di festa in compagnia della autorità, della cittadinanza e degli alunni delle scuole, che hanno così testimoniato uno dei primi passi verso la realizzazione del prolungamento della linea 1 della metropolitana che, salvo imprevisti, vedrà la luce alla fine del 2023, per poi essere consegnata alla cittadinanza nella primavera del 2024.





“Questa grande partecipazione segna una giornata storica per la città dell’ovest - ha dichiarato il sindaco di Collegno Francesco Casciano -. Siamo una comunità forte. Siamo insieme e da oggi lo saremo anche per questi grandi cantieri. Questa sarà un’infrastruttura per tutti. Vi porterà a scuola e a lavoro in maniera sostenibile. Dobbiamo avere infrastrutture che ci consentano di inquinare di meno. Tutta la Città Metropolitana avrà grandi benefici da questa opera. La metropolitana è un grande motore di crescita sociale, culturale e di turismo, di sviluppo economico e di rigenerazione urbana. Vi dobbiamo chiedere però anche un po’ di collaborazione. Seguite i siti della città di Collegno e di Infra.to. Le sfide si vincono insieme. Viva la metropolitana”.

Dalla prima tranvia inaugurata in città 150 anni fa, ora Collegno fa di nuovo la storia, arrivando a collegare le città dell’ovest a Torino.

“Le sfide si vincono insieme - ha dichiarato la sindaca di Torino Chiara Appendino -. Oggi mettiamo la prima pietra, ma il mio invito è: costruiamo insieme i percorsi di crescita. Il mio auspicio è che da qui nasca anche un legame forte tra le nostre comunità”.

In compagnia dei bambini i sindaci hanno dato il via ai lavori, muniti di caschetto e piccone. “Questa infrastruttura rappresenta un cambiamento straordinario e dobbiamo imparare a gestirlo - ha sostenuto il sindaco di Grugliasco Roberto Montà -. Quel piccone lo dobbiamo rivolgere anche verso di noi, perché in questi 4 anni, dovremmo fare dei cambiamenti e avere pazienza. Abbiamo 4 anni per capire come muoverci diversamente”.

Questo momento rappresenta, dunque, anche un primo passo in direzione Rivoli, dove a Cascine Vica sorgerà un’altra stazione, in cui si troverà un parcheggio con la capienza di circa 328 posti. “Prenderò il testimone da te Francesco - ha assicurato il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli -. Vi aspetterò al confine”.