Intesa Sanpaolo, con il 2020 ecco nuovi vertici territoriali: in Piemonte arriva Teresio Testa

Cambio dei vertici, con l'anno nuovo, per Intesa Sanpaolo: dal 2 gennaio 2020 avverrà un passaggio di testimone in alcune direzioni regionali della divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, che comprende 3.300 filiali sul territorio nazionale.

In particolare, per quanto riguarda il nostro territorio, Teresio Testa, dopo aver guidato la direzione Sales e Marketing Imprese, assumerà la carica di direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Cristina Balbo, che andrà a dirigere la zona Emilia Romagna e Marche.

Con queste nomine prosegue il percorso di naturale avvicendamento e ricambio generazionale in ruoli di rilievo con la valorizzazione di figure manageriali interne al Gruppo.