AddobbaTO sbarca in Borgo Rossini con un sabato di eventi

Il Natale si avvicina a grandi passi e anche Borgo Rossini ha deciso di far partire il conto alla rovescia con una serie di iniziative previste per la rassegna #AddobbaTO.

Per tutta la giornata di sabato nel quartiere si susseguiranno diversi eventi organizzati dal comitato Borgo Rossini in collaborazione con l'assessorato all'ambiente della Città di Torino e il Tavolo di Progettazione Civica.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.45 davanti alla scuola Lessona di Corso Regio Parco 19: da lì partirà un tour per le vie del quartiere che si concluderà alle 11 nei giardini di Via Modena con l'inaugurazione realizzato di un murales realizzato da #AxTO@ProgettoEnzima in collaborazione con la Circoscrizione 7.

La festa riprenderà alle 15.30, nella piazzetta all'incrocio tra le vie Reggio, Catania, Pisa e Parma, con alcune letture di Gianni Rodari a cura della libreria Il Ponte Sulla Dora.