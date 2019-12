Reddito di cittadinanza, a Torino non si trova lavoro. Schellino: “Non possiamo assistere le persone a vita”

“Il reddito di cittadinanza non sta creando posti di lavoro e il Comune di Torino non può permettersi di assistere le persone a vita”. E’ una bocciatura piuttosto evidente quella che l’assessore alle Politiche Sociali Sonia Schellino riserva alla misura introdotta la scorsa primavera dal Governo.

Torino, come noto, è la città del nord Italia con il maggior numero di famiglie che ricevono l’Rdc. Eppure, al momento, il reddito di cittadinanza sembra funzionare a metà. La forma assistenziale, in questi mesi, ha permesso a diverse persone in difficoltà di pagare un affitto o di intraprendere un percorso di rientro dalle morosità. Quel che manca, a detta dell’assessore Schellino, è l’altra parte, quella che dovrebbe essere complementare all'assistenza: quella relativa al lavoro. In sostanza il reddito di cittadinanza all'ombra della Mole funziona a metà, perché nessuno (o quasi) trova un impiego. La vice sindaca ha sottolineato come "l'incontro tra domanda e offerta sia molto complicato e difficile" e che "i navigator che dovrebbero facilitare questo passaggio non riescono nel loro intento". Il motivo è presto detto: il mercato torinese non offre lavoro.

I numeri, d'altra parte, confermano la tesi portata avanti dall'assessore Schellino: a Torino sono circa 17.000 i beneficiari del reddito di cittadinanza. Di questi, in pratica, non lavora nessuno. La media nazionale delle persone che hanno trovato lavoro dopo aver seguito tutto l'iter con i centri dell'impiego è dello 0,14% e il Piemonte è allineato con questi dati. A difendere gli sforzi profusi in questi mesi per far sì che il reddito di cittadinanza funzionasse anche dal punto di vista del lavoro è Claudio Spadon, direttore dell'agenzia Piemonte Lavoro: "I centri per l'impiego stanno facendo il loro mestiere, nonostante il sistema nazionale non sia ancora adeguato". Perché è tutto fermo, allora? "Perché mancano alcuni decreti applicativi" è la posizione di Spadon. D'altra parte, come ammesso dal direttore dell'agenzia Piemonte Lavoro, il reddito di cittadinanza è una misura molto complessa, che richiede pratiche burocratiche lunghe e deve passare da più fasi.