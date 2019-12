Thyssen, Gavazza (Lega):"Ricordare per non dimenticare, ricordare per non ripetere"

"La tragedia della Thyssen ha lasciato una traccia indelebile: quel che è accaduto riguarda tutti noi istituzioni e cittadini - ha commentato il consigliere segretario Gianluca Gavazza per il Consiglio Regionale del Piemonte presente - insieme all'Assessore Elena Chiorino e Andrea Tronzano - questa mattina alla commemorazione organizzata dal Comune di Torino - "perché a finire in fiamme fu anche la vecchia anima operaia, la storia economica di Torino e del Piemonte, dei sacrifici di tante famiglie oneste e lavoratrici. Oggi ciò che rimane della fabbrica sono muri sfondati, apparecchiature devastate e scaraventate in giro, fuliggine cristallizzata dal tempo e dal calore dell’esplosione: memoria che neppure i ladri e teppisti hanno avuto coraggio di sfiorare o cancellare a colpi di spray colorati. Memoria di tutti noi. Ricordare per non dimenticare, ricordare per non ripetere".