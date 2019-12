Un flash mob per dire no all'esclusione del Sant'Anna dal Parco della Salute

Cuffie rosa, nastri e occhiali fucsia e tanti cartelli con la scritta "vi teniamo d'occhio", accompagnati dalle note di "Quello che le donne non dicono": è andata in scena così, davanti al Palazzo della Regione in Piazza Castello, la protesta di decine di donne e uomini contro la paventata esclusione dei reparti di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Anna dal progetto del Parco della Salute.



Una scelta che, secondo i promotori del flash mob, danneggerebbe la salute delle donne e dei loro figli: "In questo modo - commenta l'ex direttrice del reparto Tullia Todros - le donne verrebbero curate in un ospedale mono-specialistico dove manca un approccio multidisciplinare moderno, considerato fondamentale per trattare qualsiasi patologia".



A spiegare com'è nata l'iniziativa è invece Assunta Rasulo, dipendente della struttura di epidemiologia dei tumori alle Molinette: "Ci siamo mobilitate - spiega - con il passaparola cercando di organizzare un'iniziativa trasversale e apartitica con l'obiettivo di informare i cittadini su cosa stava succedendo. Strada facendo abbiamo coinvolto anche donne e uomini di associazioni e istituzioni che ritengono inaccettabile abbandonare a se stessa la salute delle donne".