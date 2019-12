Un weekend ricco di eventi a Coazze

Tutto gli eventi del weekend del 14 e 15 dicembre a Coazze

Sabato 14 dicembre

Mercatino di Natale

Sabato 14 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso il salone dell’Oratorio in Piazza della Vittoria, apre il Mercatino di Natale a cura della Pro Loco Coazze. Tante idee per regali e pensierini, cassetta di Babbo Natale per imbucare le letterine dei più piccoli, trucca bimbi e animazione a cura dell’associazione Fuori di Clown.

Per info: Ufficio Turistico 011/9349681, turismo@comune.coazze.to.it

Pro Loco Coazze 327/3909748

Presentazione del libro “In un semplice giorno d’inverno” di Maria Teresa Carpegna

Sabato 14 dicembre, alle ore 18:00, presso la sala conferenze dell’Ecomuseo dell’Alta ValSangone, la scrittrice giavenese e coazzese Maria Teresa Carpegna presenterà il suo primo libro, “In un semplice giorno d’inverno”.

Quattordici racconti di uomini e donne comuni, di abitudini, sorprese e sentimenti contrastanti, a cui la montagna, la neve e l’inverno fanno da perfetta cornice.

Per info: Ufficio Turistico 011/9349681, turismo@comune.coazze.to.it

Serata danzante

Sabato 14 dicembre, ore 21:00, serata danzante al Palafeste di Coazze (Via Matteotti 4, Parco Comunale) con il DUO SPEZIAL.

Ingresso € 6

Per info e prenotazione tavoli: 347/2941993, 327/3909748

Domenica 15 dicembre

Mercatino di Natale

Domenica 15 dicembre, dalle 9:00 alle 19:00, presso il salone dell’Oratorio in Piazza della Vittoria, Mercatino di Natale a cura della Pro Loco Coazze. Tante idee per regali e pensierini, cassetta di Babbo Natale per imbucare le letterine dei più piccoli, trucca bimbi e animazione a cura dell’associazione Fuori di Clown.

Dalle 14:00, giri in slitta con i cavalli del centro ippico Wild Horse.

Dalle 17:00, auguri e panettone a cura delle associazioni FIDAS e GIUTUMSE.