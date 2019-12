Valsusa, i No Tav lanciano petardi e sassi contro il cantiere: respinti dalla Polizia

Tensioni ieri sera in Val di Susa, dopo l’apericena “No Tav” organizzato sotto la tettoia di Giaglione, alla vigilia della marcia da Susa a Venaus contro la Torino-Lione di oggi.

Un centinaio di manifestanti No Tav si sono diretti in prossimità del cancello sul sentiero Gallo Romano che da Giaglione conduce al cantiere. Dopo aver appiccato fuoco ad un jersey, circa 30 attivisti hanno lanciato sassi e oltre 40 bombe carta in direzione delle forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti.

Gli agenti della Digos hanno identificato 24 militanti del movimento “No Tav” che verranno denunciati per inottemperanza all'ordinanza prefettizia che vieta l’accesso alla zona rossa intorno al cantiere di Chiomonte. Dieci, che avevano anche il foglio di via obbligatorio da Gaglione, verranno denunciati per aver appiccato il rogo: nessuno è rimasto ferito.