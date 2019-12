A Bra, nel Cuneese, la Banda Musicale Giuseppe Verdi vi invita al concerto “Natale in Swing!”

La Giuseppe Verdi di Bra, diretta dal Maestro Enea Tonetti, ha voluto dedicare, allo swing e ai celebri compositori che hanno scritto brani famosi in tutto il mondo, un concerto. L'appuntamento con "Natale in Swing" è fissato per giovedì 12 dicembre alle 21 presso l'auditorium "Arpino" di Bra, nel Cuneese.

Duke Ellington, George Gershwin, Glenn Miller, cui ricorre il 75° anno dalla morte, sono solo alcuni dei compositori che verranno proposti nella serata.

Segnaliamo anche la partecipazione del coro delle scuole medie San Domenico Salvio di Bra e delle “Sister Arch” che proporranno brani Natalizi.

Scarica la locandina qui