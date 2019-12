Linea 3 Gtt, per disabili e anziani prendere il tram è un calvario: "Troppe barriere architettoniche"

I tram gialli infatti risultano non accessibili a carrozzine per bimbi e disabili, con gli scalini che limitano l'accesso agli anziani. Una situazione nota da tempo, che ha spinto la Circoscrizione a interpellare sindaca e assessore Lapietra a confrontarsi con Gtt per ottenere una maggiore attenzione e l'eliminazione delle barriere architettoniche sulla linea 3.