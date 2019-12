Entrano nel negozio e fanno incetta di dispositivi per il telefonino: arrestati

Mercoledì sera scorso, agenti del commissariato S.Donato sono intervenuti presso il supermercato IperCoop di via Livorno dove era stata segnalata la presenza di due autori di furto. Infatti, poco prima, erano entrati 2 ragazzi italiani, di 20 e 21 anni, che, pensando di non essere visti da nessuno, si erano recati presso il reparto di telefonia dell’esercizio commerciale.



Qui, avevano preso due power bank, due paia di cuffie wireless e due cavetti usb (valore complessivo 152 euro) e, dopo averle tolte dalle rispettive confezioni, abbandonate su altri scaffali, se li erano occultati addosso. Successivamente, i due si presentavano alla cassa pagando solo due bevande. Personale interno all’esercizio commerciale con mansioni di osservazione dei monitor aveva però notato tutta la scena, avvisando del fatto la guardia giurata particolare. Pertanto, i due giovani venivano accompagnati presso degli uffici dell’IperCoop.



Qui, la perquisizione effettuata dal personale del commissariato San Donato ha permesso il rinvenimento degli oggetti rubati. Per i due sono scattate le manette per tentato furto aggravato in concorso.