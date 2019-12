Nel Torinese sole sulle pianure, neve in montagna

Per tutta la settimana le correnti in quota rimarranno per lo più nordoccidentali. La conseguenza è che le perturbazioni rimarranno per lo più bloccate oltralpe con piogge e nevicate abbondanti sui confini e tempo stabile nelle pianure.

A Torino quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 9 Dicembre.

Cielo molto nuvoloso o coperto sui confini di stato tra torinese, Valle d’Aosta e alto Piemonte. Nevicate abbondanti inizialmente oltre i 1500 m in calo in serata fino ai fondovalle. In pianura ed in città sereno o poco nuvoloso. Temperature in temporaneo aumento nelle massime fino 13/14 °C. In forte calo dalla serata per arrivo di aria fredda da nord. Venti molto forti nordoccidentali sulle Alpi con raffiche di Foehn localmente oltre i 100 km/h, che potranno arrivare fino nelle vallate e occasionalmente anche in città.

Martedì 10 e mercoledì 11 Dicembre.

Bel tempo ovunque con al più nubi alte e velature in arrivo dal pomeriggio di mercoledì. Temperature in calo sia nelle minime che localmente andranno anche sotto lo 0 con brinate o gelate diffuse al mattino, sia nelle massime che mercoledì saranno diffusamente sotto i 10 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile, nuove raffiche di Foehn a partire da mercoledì sera su Alpi.

Da giovedì 12 Dicembre

Nuove perturbazioni, di cui la più intensa potrebbe essere venerdì, rimarranno bloccate sempre dalle Alpi, con nevicate abbondanti sui confini, mentre sulle pianure ancora resisterà tempo più stabile. Miglioramento esteso tra sabato e domenica con anche possibilità di forte aumento delle temperature.

Previsioni locali

Torino

