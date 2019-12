Da oggi la Comunità di Mirafiori Sud ha il suo presepe

Fino al 6 gennaio 2020 in via Celeste Negarville 8/2, nei locali dell'ex macelleria "Fortunato", è stato allestito il Presepe della Comunità di Mirafiori Sud. Realizzato grazie al contributo dei volontari che partecipano al progetto "Mirafiori COSì - The life as we see" dell'Associazione Airs, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13.

Ieri, durante la festa d'inaugurazione, è intervenuto il coro Mirafiori Sud InCanta, con Fé Dzidzofe Avouglan, Simone Gazzi e Rosario Alviano al piano. Nel pomeriggio, visita a sorpresa della sindaca di Torino Chiara Appendino.

Durante le festività natalizie, è possibile telefonare al numero 3662867945 per qualsiasi informazione, oppure rivolgersi all'Aula Studio "Manuela Ribas" (via Negarville 8/48 bis). Per visite di gruppo si prevedono aperture dedicate.