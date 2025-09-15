Eventi |

A Montanaro la quinta edizione di “Corriamo x Simone”

L'iniziativa a sostegno della ricerca sulla PMld in programma domenica 21 settembre

L’associazione Piccolo Grande Guerriero Onlus, il CRAL GTT e la società Volley Montanaro organizzano per domenica 21 settembre a Montanaro la quinta edizione dell’evento “corriAMO X SIMONE”, una corsa non competitiva con finalità benefica a sostegno della ricerca sulla PMLD, una rara malattia neurodegenerativa. L’appuntamento per i partecipanti alla manifestazione, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è alle 8 in piazza Senatore Frola per le iscrizioni e il ritiro dei pacchi gara . Il programma sportivo prevede la partenza alle 9,30 della corsa di 10 km lungo le strade vicino al torrente Orco, seguita alle 9,45 dalla camminata di 5 km , accessibile a tutti, anche alle persone con carrozzine o passeggini. A partire dalle 11,30 toccherà ai più piccoli , con la corsa dei bimbi sulle distanze di 800 e 1500 metri.



Le iscrizioni sono disponibili online tramite il sito dell’associazione, con il QR code presente nella locandina ufficiale, oppure direttamente ai gazebo dedicati nei giorni di distribuzione pacchi gara e la mattina della manifestazione. Dopo le premiazioni, la giornata proseguirà con intrattenimenti per famiglie e bambini: giochi, musica, gonfiabili, toro meccanico, ludobus e truccabimbi. Saranno presenti i volontari dell’ANVVF-Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Vigili del Fuoco, con “La Casa degli Errori”. Sono inoltre in programma dimostrazioni di volley e calcio in collaborazione con le realtà sportive locali. L’associazione Piccolo Grande Guerriero Onlus è nata dall’esperienza di Simone e dei suoi genitori, Katia e Alessandro. Simone convive dalla nascita con la PMLD-Pelizaeus-Merzbacher like, una malattia genetica rara e al momento senza cura. Intorno a lui è cresciuta una rete di solidarietà che ha dato vita a un’associazione capace di unire famiglie, volontari e comunità, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica e mantenere viva la speranza di un futuro con nuove terapie. Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 338-5808901 o visitare il sito Internet www.piccolograndeguerriero.it

