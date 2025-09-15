In Breve
Eventi | 15 settembre 2025, 08:43
A Montanaro la quinta edizione di “Corriamo x Simone”
L'iniziativa a sostegno della ricerca sulla PMld in programma domenica 21 settembre
L’associazione Piccolo Grande Guerriero Onlus, il CRAL GTT e la società Volley Montanaro organizzano per domenica 21 settembre a Montanaro la quinta edizione dell’evento “corriAMO X SIMONE”, una corsa non competitiva con finalità benefica a sostegno della ricerca sulla PMLD, una rara malattia neurodegenerativa. L’appuntamento per i partecipanti alla manifestazione, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è alle 8 in piazza Senatore Frola per le iscrizioni e il ritiro dei pacchi gara. Il programma sportivo prevede la partenza alle 9,30 della corsa di 10 km lungo le strade vicino al torrente Orco, seguita alle 9,45 dalla camminata di 5 km, accessibile a tutti, anche alle persone con carrozzine o passeggini. A partire dalle 11,30 toccherà ai più piccoli, con la corsa dei bimbi sulle distanze di 800 e 1500 metri.
