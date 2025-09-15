La Cosplayer Run torna per la sua settima edizione: sport, solidarietà e fantasia al Parco del Valentino

La Cosplayer Run torna anche quest’anno con la sua settima edizione, portando con sé entusiasmo, solidarietà e un tocco di magia. Il Parco del Valentino di Torino si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un mondo colorato e fantastico: tra gli alberi e i sentieri, centinaia di sportivi e appassionati di cosplay daranno vita a una giornata all’insegna dello sport, della musica, degli spettacoli e del divertimento. Appuntamento domenica 28 settembre alle ore 10 con partenza da Viale Paolo Thaon di Revel 10, al Parco del Valentino.

Partenza solidale davanti al Regina Margherita

Il punto di partenza sarà come sempre davanti agli Ospedali Regina Margherita e CTO, una cornice suggestiva e facilmente accessibile, che sottolinea il cuore solidale dell’iniziativa.

Organizzata da Accademia 72 A.S.D., associazione sportiva dilettantistica torinese attiva dal 2018, la Cosplayer Run è l’unico evento in Italia a unire sport, cosplay e beneficenza in un format originale.

Non una gara, ma una festa per tutti

Non si tratta di una gara in senso stretto: è una corsa o camminata non competitiva di 5 km, aperta a tutti — adulti e bambini, sportivi esperti e neofiti, cosplayer in costume o semplici partecipanti in tenuta da passeggiata.

Ma cos’è un cosplayer? Il termine nasce dall’unione delle parole inglesi “costume” e “player”: chi pratica cosplay interpreta un personaggio tratto da anime, manga, film, videogiochi o fumetti, indossandone il costume e imitandone movenze e atteggiamenti. Una forma di espressione creativa che unisce passione, artigianato e fantasia.

Valentino in festa tra colori e sorrisi

Il Parco del Valentino, tra i più amati e scenografici di Torino, si conferma la cornice ideale per la manifestazione. Con i suoi viali alberati, le aree verdi e la posizione centrale, il parco si colora a festa per accogliere un evento che è ormai diventato un punto di riferimento per la comunità cosplay e per gli amanti delle iniziative solidali.

Tutto il ricavato alla cardiochirurgia pediatrica

Anche per l’edizione 2025, il cuore dell’iniziativa resta la beneficenza. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici, da anni a fianco del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Un impegno che Accademia 72 porta avanti con passione fin dalla prima edizione, affiancando al divertimento la solidarietà concreta.

L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte, ed è realizzata con il supporto di Xmas Comics, versione invernale della celebre fiera dedicata a fumetti, gaming e cosplay.



