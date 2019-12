"Il mestiere della recitazione": un laboratorio presso Onda Larsen

Massimiliano Civica è uno dei più interessanti e innovativi registi italiani e, a dicembre, è a Torino per l’allestimento della sua "Antigone" al Teatro Astra per la stagione TPE. Per l’occasione, Civica tiene da sabato 14 a mercoledì 18 dicembre tiene un laboratorio per attori realizzato in collaborazione con Onda Larsen Teatro e TPE – Teatro Piemonte Europa. Onda Larsen, infatti, oltre che essere attiva come compagnia che produce spettacoli, gestisce quella che, per numeri, si può definire una vera e propria scuola di teatro a Torino: coinvolge 150 allievi nei vari corsi e propone vari stage con nomi di primissimo piano. Questo è il secondo dell'anno scolastico, dopo il workshop con il regista e drammaturgo Leo Muscato.

Attraverso improvvisazioni, esercizi e giochi, nei cinque giorni con il Premio Ubu Massimiliano Civica negli spazi di Onda Larsen i partecipanti prenderanno coscienza del proprio personale e unico strumento e del modo in cui questo giustifica, incarna e fa “accadere” l’evento del teatro. L’attore è sia strumento sia strumentista, è insieme il creatore e il materiale stesso della propria creazione.

Il laboratorio non fornirà tecniche, trucchi o stili di recitazioni prefissati, ma intende portare gli attori a confrontarsi con le questioni fondamentali della recitazione, in modo che ognuno sia in grado di produrre le proprie personali risposte.

Iscrizioni via mail scrivendo a ondalarsenteatro@gmail.com.

Quando: Da sabato 14 a mercoledì 18 dicembre compresi, per un totale di 5 giorni di lavoro.

Orari: Tutti i giorni dalle 13 alle 18,30 tranne il 18 dicembre, giorno in cui l’orario sarà dalle 9 alle 13.

Dove: Onda Larsen Teatro, via Parma 75 a Torino a 10 minuti a piedi dal centro città. Onda Larsen è raggiungibile con i mezzi pubblici: 6, 19, 68.

Massimiliano Civica

Reatino, classe 1974, dopo una Laurea in Storia del Teatro alla Facoltà di Lettera dell’Università La Sapienza, Civica svolge un percorso formativo composito che passa dal teatro di ricerca (seminari in Danimarca presso l’Odin Teatret di Eugenio Barba) alla scuola della tradizione italiana (si diploma in Regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico) per poi compiere un apprendistato artigianale presso il Teatro della Tosse di Genova (a contatto con il magistero di Emanuele Luzzati e il sapere scenico di Tonino Conte). I suoi primi spettacoli (Andromaca, Grand Guignol, La Parigina, Farsa) sono ospitati nei più importanti teatri e festival italiani. Nel 2007 vince il Premio Lo Straniero (assegnato dall’omonima rivista diretta da Goffredo Fofi) e il Premio Hystrio-Associazione Nazionale Critici Teatrali per l’insieme della sua attività teatrale. Sempre nel 2007, a soli 33 anni, diventa Direttore Artistico del Teatro della Tosse di Genova, dando vita al progetto triennale Facciamo Insieme Teatro, che vince il Premio ETI Nuove Creatività. Nel 2008 per lo spettacolo Il Mercante di Venezia, prodotto dalla Fondazione Teatro Due di Parma, vince il Premio Ubu per la miglior regia. Nel 2009 gli viene assegnato il Premio Vittorio Mezzogiorno.