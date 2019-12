Successo per CinemAbility Film Fest 2019

1400 persone hanno seguito il CinemAbility Film Fest durante il weekend dell’Immacolata. Tre sedi di spettacoli, incontri e proiezioni, per un totale di 11 eventi tra giovedì e domenica e 10 lavori presentati al pubblico.

La rassegna, alla sua edizione “zero”, ha così dato l’arrivederci al prossimo anno, insieme ai tre comuni coinvolti dal progetto: Bussoleno, Oulx e soprattutto Bardonecchia.

Molti i momenti che hanno segnato il CinemAbility Film Fest, a partire dalle proiezioni delle scuole che hanno riempito il Cinema Sabrina per il film “Mio fratello insegue i dinosauri” con il giovane regista Stefano Cipani nella mattina di venerdì. Sabato lo stesso film è stato presentato dai giovanissimi Lorenzo Sisto e Arianna Becheroni, tra l’emozione del pubblico e degli stessi attori. Un festival giovane che ha giustamente coinvolto molti giovani registi, attori e musicisti.

Tra i momenti più significativi ed emozionanti, insieme alla presentazione di “Mio fratello rincorre i dinosauri”, anche la proiezione in anteprima nazionale del documentario “Se ti abbraccio non aver paura”, di Niccolò Pagani, che con il suo sguardo ha saputo raccontare in maniera davvero efficace il viaggio di Franco e Andrea Antonello, la cui storia di amore e coraggio ha ispirato anche Gabriele Salvatores per “Tutto il mio folle amore”, che non a caso, ha chiuso la rassegna.

A illuminare il festival, la presenza di Violante Placido, madrina d’eccezione e protagonista del cortometraggio “Hand in the Cap”, che racconta il delicato rapporto tra sessualità e disabilità. Mattatore della serata evento di sabato 7 al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, Marco Berry, che ha presentato tutti i protagonisti del CinemAbility Film Fest 2019.

Sono state in tutto due le prime nazionali, una vera chicca, per un festival neonato: oltre a “Se ti abbraccio non aver paura”, di Niccolò Pagani, sabato sera il CinemAbility ha proiettato un’anteprima di “Ognuno è perfetto”, la fiction che andrà in onda in prima serata su Rai Uno lunedì 16, martedì 17 e lunedì 23 dicembre, presentata dai ragazzi del cast, con la colonna sonora suonata dal vivo dal sorprendente Carmine Padula.

Il saluto del Direttore artistico Alberto Milesi: “Ringrazio tutto lo staff di Borgate dal Vivo, che ormai lavora 365 giorni all’anno su diversi progetti attivi sul territorio, i volontari di 2gether Onlus e tutti gli ospiti di questa prima edizione del CinemAbility Film Fest. Arrivederci al 2020!”.