Pinerolo, arrestato l'autore di una tentata rapina ai danni di una 80enne

I Carabinieri della Sezione Operativa di Pinerolo hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, l’autore di una tentata rapina commessa a Pinerolo il 12 settembre scorso nei confronti di una donna di 80 anni.

Quel giorno la donna si era recata all’ufficio postale di Pinerolo per ritirare alcune somme di denaro ed è poi tornata subito a casa. Giunta sotto casa è stata avvicinata da un uomo che dopo averla spinta a terra le ha strappato la borsa a tracolla e d è fuggito via. Il rapinatore è stato fermato da un passante, un uomo di 46 anni di Pinerolo, che è riuscito a farsi riconsegnare la borsa. Il rapinatore è poi fuggito a bordo di una Fiat Panda di colore grigio con targa contraffatta.

I Carabinieri sono riusciti a identificare il rapinatore in un uomo di 42 anni che è stato arrestato nella mattina di ieri, presso il campo nomadi di via San Pietro Val Lemina, per essere poi condotto presso il carcere torinese Lorusso e Cutugno.