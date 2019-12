Inalpi partner del premio USSI 2019 del Gruppo Subalpino Giornalisti Sportivi Ruggero Radice

Per il quarto anno consecutivo Inalpi ha partecipato come Partner al premio USSI 2019 organizzato e assegnato dal Gruppo Subalpino Giornalisti Sportivi “ Ruggero Radice ”.

I premi sono segno della reale testimonianza di gratitudine e apprezzamento nei confronti dei singoli protagonisti e delle squadre che hanno tenuto alta la bandiera della nostra Regione, in Italia e in ambito internazionale.



Inalpi, da sempre vicina al mondo dello sport, ai suoi valori e legata al territorio, è stata presente con un corner in cui, oltre alle shopper contenenti prodotti è stato distribuito il Bilancio Sociale Inalpi 2018, per informare giornalisti, atleti, rappresentanti di enti locali e istituzioni, della politica di sostegno portata avanti dall’azienda di Moretta.