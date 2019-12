Greta Thunberg arriva a Torino: l'ambientalista svedese venerdì in piazza Castello

Greta Thunberg arriva a Torino. L'ambientalista più famosa al mondo, simbolo dei Fridays for Future, è attesa venerdì in piazza Castello, al consueto presidio che da mesi i ragazzi torinesi tengono nel centro della città.

Ad annunciarlo, poco fa, è stata la stessa ragazza su Twitter: "Questo venerdì parteciperò al Climate Strike di Torino, tornando verso casa. Ci vediamo in piazza Castello". La stessa pagina di Fridays for Future Torino, con entusiasmo, ha rilanciato la notizia: "Greta arriva a Torino!Con poco preavviso annunciamo un presidio particolare per questo venerdì 13/12. Tornando a Stoccolma da Madrid dove si è tenuta la Cop25 Greta ha deciso di fare una sosta in una città a metà strada, e ha scelto Torino! Ci teniamo a sottolineare che si tratterà di un presidio normale, e che Greta è prima di un simbolo e una figura famosa, una persona".