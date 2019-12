Ripartono i lavori della Torino-Lione a Chiomonte

Ripartono i lavori della Torino-Lione, nel cantiere di Chiomonte, l'unico aperto in Italia tra quelli dove si sta realizzando la Torino-Lione. Ad annunciarlo Mario Virano, Direttore Generale di Telt, a margine della conferenza intergovernativa sull'opera che si svolge oggi in Regione a Torino.

Il Cda di Telt domani autorizzerà la firma del contratto per la realizzazione delle nicchie per l'interscambio dei mezzi all'interno della galleria della Maddalena, che serviranno per i lavoro principali. "Il cantiere di Chiomonte - ha spiegato Virano - sta seguendo il calendario che era previsto".

Si tratta di opere preliminari alla ripresa dei lavori di scavo, per ampliare il tunnel che parte da Chiomonte e consentire spazi di manovra sufficienti al passaggio dei mezzi. Sitaf, società di gestione della A32 del Frejus, ha pubblicato il bando per un nuovo svincolo a Chiomonte, è poi in corso di redazione "la procedura per il trasferimento dell'autoporto di Susa", spiega Virano.

Tra qualche mese partirà l'invio alle imprese dei capitolati di gara per 1 miliardo relativi al lavori del tunnel di base nel tratto italiano, che "ripartiranno nel 2021" garantisce Virano. Già domani Telt darà il via libera a tre lotti per 2,1 miliardi per i lavori sul tratto francese del tunnel di base.