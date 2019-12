78mila euro di multa ai titolari e 39 slot sequestrate dai vigili urbani

78.000 euro è l'ammontare delle sanzioni comminate oggi da parte degli Agenti della Polizia Municipale a carico dei titolari di bar/sale giochi per mancato rispetto delle distanze di sicurezza da luoghi sensibili delle slot-machine installate nei loro locali.

Gli Agenti del II Comando Santa Rita/Mirafiori Nord/Mirafiori Sud ne hanno trovate 17 in un bar di corso Agnelli, quelli del IX Comando Nizza Millefonti/Lingotto/Filadelfia accertate 5 in una sala giochi di via P.Paoli, gli agenti dell'VIII Comando San Salvario/Cavoretto/Borgo Po 2 in un agenzia scommesse di piazza Nizza e quelli del III Comando San Paolo/Cenisia/Pozzo Strada/Cit Turin/Borgata Lesna 15 in una sala giochi di corso Racconigi.

2000 euro è l'importo per ogni slot-machine che contestualmente alla verbalizzazione viene sequestrata.