Salgono a due le vittime dell'incidente di ieri sulla A6: deceduto all'ospedale di Cuneo pensionato torinese di 81 anni

Salgono a due le vittime del doppio incidente a catena avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 11 dicembre, sull'autostrada Torino-Savona nel comune di Marene.

È deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Cuneo il pensionato torinese di 81 anni che era alla guida della Mercedes. L'uomo, probabilmente per evitare il blocco di auto che si era fermato a causa del sinistro, avrebbe perso il controllo della macchina venendo sbalzato fuori dall'abitacolo. Era stato trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni.

Nello stesso incidente ha perso la vita Pasquale Falanga, geniere campano di 23 anni, di stanza alla caserma di Fossano.

Il militare del 32° Reggimento Genio Guastatori viaggiava con un altro militare, a sua volta ferito nel sinistro, a bordo di una vettura che, secondo le prime ricostruzioni, è stata tamponata urtando a sua volta un tir in una coda formatasi per un precedente incidente.