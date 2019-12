Bike Pride accoglie Greta Thunberg a Torino: "Benvenuta nella città dell’auto e dello smog, ti invitiamo a pedalare con noi"

Diamo il benvenuto a Greta Thunberg a Torino e la invitiamo a pedalare con noi, regalandole una maglietta di Bike Pride e un campanello da bici, perché abbiamo bisogno anche del suo supporto per farci sentire.

Da 10 anni l’associazione Bike Pride Fiab Torino riempie le piazze e le strade con decine di migliaia di persone in bicicletta per chiedere alle istituzioni un cambio di passo nella mobilità delle nostre città e nelle politiche di tutela dell’ambiente, per rendere le città più vivibili e sicure. Cara Greta, Torino è fra le città più inquinate in Europa. Qui respirerai veramente male.

Nel corso del 2018 la soglia massima di concentrazioni di pm10 è stata superata per ben 120 volte. L'Italia ha infatti un triste primato ambientale in Europa per morti premature da esposizione alle polveri sottili. Solo nel 2016 sono state infatti ben 45.600, con una perdita economica di oltre 20 miliardi di euro, la peggiore in Europa.

Le piazze però si sono nuovamente riempite di decine di migliaia giovani che grazie ai Fridays for Future sono tornati a chiedere un cambio radicale per l’ambiente.