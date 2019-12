Con "CasaBottega" i negozi chiusi di Barriera di Milano si trasformano in laboratori artistici

"CasaBottega" non sarà più solo un modo di dire ma adesso anche un vero e proprio progetto in grado di dare nuova linfa vitale a Barriera di Milano: sette tra negozi e spazi piano strada chiusi verranno trasformati, infatti, in veri e propri laboratori artistici.

L'iniziativa è organizzata da associazione Sumisura, Via Baltea 3 Laboratori di Barriera, Spazio Montanaro, cooperativa sociale Liberitutti e Bagni Pubblici di Via Agliè con il sostegno di Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando CivICa. Dopo la prima fase di individuazione e mappatura dei locali partirà, attraverso un bando pubblico aperto fino al 17 febbraio 2020, la procedura di selezione dei destinatari, ai quali verranno erogati fino a 7mila euro a fondo perduto per l'avvio dell'attività.

“L'obiettivo - spiega Anna Rowinski di Sumisura – è quello di creare una comunità di artisti “civici” in grado di contribuire, attraverso il proprio lavoro e alla collaborazione con il territorio, alla riqualificazione di una porzione della zona vecchia di Barriera di Milano”.

L'iniziativa fa parte di un progetto più ampio che vede impegnate anche la Città di Torino e la Circoscrizione 6: “La scarsa percezione di sicurezza - dichiara l'assessore al decentramento Marco Giusta – si può arginare accendendo luci e attivando opportunità. Gli artisti sono gli interpreti migliori di questa esigenza e dovranno porsi come punto di riferimento per il territorio, ad esempio con le aperture serali: a questo proposito verranno investite ulteriori risorse per attività di comunicazione, per il sostegno ad associazioni e l'organizzazione di incursioni artistiche”.

“CasaBottega - aggiunge la presidente della 6 Carlotta Salerno – nasce dal dialogo con le associazioni del territorio per rendere la nostra casa ancora più aperta e accogliente: la cultura è l'arma migliore per difenderla e fornire a chi la abita strumenti e possibilità”.

Il bando è scaricabile al link seguente: https://www.viabaltea.it/casabottega