Minacce di morte ai giocatori di Lega Pro per truccare le partite: un denunciato dopo Juventus Under23-Monza

Questa mattina, alle ore 10.00, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria si è tenuta una conferenza stampa in cui sono stati resi noti i dettagli dell’Operazione “BWIN”, in tema di calcioscommesse, relativa alla denuncia in stato di libertà di un soggetto, “scommettitore seriale”, che dopo aver reperito sui social i cellulari dei calciatori, li minacciava di morte affinché facessero in modo che la loro squadra perdesse le partite sulle quali aveva in precedenza scommesso grosse somme di denaro.