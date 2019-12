Torino si sveglia con la prima neve della stagione: la città è imbiancata [FOTO e VIDEO]

Un fiocco piccolo, poi un altro e un altro ancora. E' un lento risveglio imbiancato quello vissuto questa mattina dai torinesi. Quello che all'apparenza sembrava un leggero nevischio, con il passare del tempo si è trasformato in una vera e propria nevicata. La prima della stagione. Tanto basta a far sognare gli amanti della neve e a preoccupare chi, nel venerdì nero dei trasporti, deve spostarsi in città.

Intorno alle 8, in diverse zone della città piccoli fiocchi si depositano sui tetti e sull’asfalto della strada, mentre in altre aree più che neve a cadere è una pioggerellina spessa. Dalle 8:30 in poi i fiocchi sono diventati sempre più grandi e il colpo d'occhio è evidente.

Le previsioni meteo però non sembrano lasciare spazio a imbiancate destinate a durare, anzi: i rovesci potrebbero interrompersi già a metà mattinata, lasciando spazio a un cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso, senza pioggia o neve che sia.

Neve fino all’ora di pranzo, poi un miglioramento generale delle condizioni meteo: per ammirare la prima vera imbiancata dell’anno bisognerà aspettare ancora qualche settimana.