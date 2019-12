“WhatsOPI”, servizio di messaggistica che offre informazioni agli infermieri sul loro smartphone

L'obiettivo cui mira da sempre OPI Torino è quello di avvicinare il maggior

numero di iscritti all'Ordine. Di ridurre il divario che intercorre tra professionisti

e istituzione. L'ultimo canale ideato per agevolare l'informazione tra gli

infermieri si chiama WhatsOPI: è un servizio di messaggistica che permetterà,

a chi si iscrive e utilizza WhatsApp, di avere tutte le info sul proprio

smartphone.

Le news sul mondo della professione, gli appuntamenti più importanti di

OPI, i comunicati stampa che informano gli iscritti sull’attività che l’Ordine degli

infermieri di Torino sta portando avanti nei vari settori. E poi ci sarà spazio per

avere info sui concorsi, sui corsi accreditati Ecm, su Master Universitari e sulle

opportunità infermieristiche. Insomma, tutto quanto è utile sapere ai

professionisti del mondo della sanità.

WhatsOPI non è un gruppo social nel quale ogni utente può inviare

messaggi ma un canale multimediale nel quale la comunicazione è univoca e

proviene direttamente dal Consiglio dell’Ordine delle Professioni

infermieristiche di Torino.

Le comunicazioni saranno inviate da OPI Torino a tutti i destinatari che

hanno il numero di WhatOPI salvato nelle rubriche dei loro telefoni. Questi lo

riceveranno come un normale messaggio individuale. Oltre al sito internet, OPI

si dota così di un altro importante strumento di comunicazione. Più immediato,

di facile consultazione, direttamente sul proprio smartphone. Con una

semplice notifica si potranno consultare tutte le informazioni dell’universo di

OPI Torino.

Come iscriversi? Gli infermieri devono ovviamente avere sul proprio

smartphone l’applicazione Whatsapp e registrare il numero di OPI Torino tra i

contatti della propria rubrica. E poi dovranno registrarsi sul sito opi.torino.it

confermando la loro iscrizione. Da quell’istante saranno iscritti nel canale

WhatsOPI. E di lì in poi, potranno ricevere da OPI Torino i messaggi e tutte le

informazioni di servizio.