Greta a Torino: "La città è bellissima, contenta di essere qui" (FOTO E VIDEO)

"Torino è bellissima, è la prima volta che vengo e ne sono impressionata. E' bellissima, purtroppo non potrò passare molto tempo come turista, ma sono molto contenta di essere qui". A dirlo è Greta Thunberg, guida dei Fridays For Future, ora a Torino in piazza Castello.

L'attivista ambientale oggi è nel capoluogo piemontese e sta prendendo parte alla tradizionale manifestazione del venerdì. I Fridays For Future Torino hanno annunciato, durante la conferenza stampa con Greta, che la nostra città è in finale per ospitare la seconda assemblea europea di Fridays For Future, in programma nell'estate 2020. A contendere l'evento è Dresda, in Germania.