4 ottime ragioni per scegliere la ferramenta online di FB Ingros

Purtroppo, le piccole ferramenta di paese stanno tutte chiudendo perché non hanno così tanti vantaggi come quelli assicurati dal negozio online. Diverse persone però si dichiarano scettiche verso gli acquisti online per ragioni quali la poca sicurezza dei metodi di pagamento, l’impossibilità di toccare con mano la merce da acquistare, l’incertezza riguardo al livello qualitativo.

In realtà, oggi tanti difetti non esistono più grazie alla sicurezza dei pagamenti e alle maggiori garanzie rispetto agli acquisti nei tradizionali negozi fisici. Se sei un professionista o anche solo un appassionato di fai da te, troverai sicuramente più conveniente la ferramenta online per diversi motivi; noi ne abbiamo evidenziati ben 4 e vedrai che dopo aver finito di leggere, anche tu passerai agli ordini online.

Grande assortimento

I normali negozi di ferramenta non hanno un assortimento tale da soddisfare le esigenze di tutti. Tante volte ti sarà capitato di andare in un negozio di ferramenta, anche di grandi dimensioni, e non riuscire a trovare il pezzo che ti serviva. La tua ferramenta online FB Ingros ha tutto quello che serve così puoi portare a temine i tuoi progetti con i pezzi del tipo e del numero che ti occorrono. Ordinare online è molto conveniente perché non perdi tempo a girare in giro per il negozio. Non devi nemmeno uscire di casa e fai partire i tuoi ordini tranquillamente dallo smartphone dove vuoi e a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Risparmio garantito

Il prezzo della ferramenta online è più conveniente e riesci a risparmiare anche il 50%: provare per credere! I prezzi sono più convenienti perché i maggiori fornitori di ferramenta lavorano su grandi numeri e sono in grado di abbattere il prezzo grazie a sconti sulle grandi quantità. FB Ingros acquista grandi quantità di merce e tu benefici del prezzo unitario più basso mai visto: che cosa vuoi di più?

Consegna in 24 h a domicilio

Se temi che la consegna della merce che ti serve non arrivi in tempo, non temere perché il tuo ordine viene subito processato e ricevi la consegna a domicilio nel giro di sole 24 ore. Grazie a un sistema di distribuzione all’avanguardia, non devi attendere per ricevere gli accessori, gli olii lubrificanti e anche i tasselli che ti servono per i lavoretti di casa senza dover fare i conti con gli orari di chiusura dei negozi fisici classici.

Servizio di assistenza clienti

Molte persone sono un po’ contrarie agli acquisti online perché non c’è nessuno in grado di fornire loro adeguata assistenza. Se stai navigando nella tua ferramenta online e hai bisogno di aiuto, c’è il servizio di assistenza clienti. Per qualsiasi cosa, puoi sempre rivolgerti agli esperti di FB Ingros che sono capaci di darti tutte le informazioni che ti servono sia per quanto riguarda i prodotti che altri dettagli dell’acquisto come metodo di pagamento, consegna, etc. Non esitare a chiedere aiuto proprio come se fossi in un vero negozio fisico della tua città.