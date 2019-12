Rivarolo, patto tra Ascom e Comune per rilanciare i consumi e il commercio locale

La città di Rivarolo Canavese cerca il rilancio per tornare a uno splendore che fino a pochi anni fa era consolidato, a livello commerciale. In quel territorio, infatti, la città vanta un patrimonio invidiabile nella sua rete distributiva al dettaglio: si contano circa 600 operatori commerciali e storicamente ha sempre esercitato un elemento di attrazione per i consumi locali, sia dei residenti (circa 12.000) che di un notevole numero di consumatori proveniente dai Comuni vicini del Canavese. Negli ultimi tempi, però, la capacità attrattiva del sistema di offerta distributiva locale ha evidenziato anche qui alcune criticità: problematiche causate dalla crescente concorrenza esercitata dalla grande distribuzione (e non solo), ma anche dal fatto che col tempo sono cambiate le abitudini d’acquisto dei consumatori.