Pedalata di Natale per il Regina Margherita

Si svolgerà domenica 15 dicembre il primo raduno di ciclismo su strada per la raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Regina Margherita. Il gruppo Bike is Life - PedialiAMO ITALIA, noto per le pedalate tra i patrimoni UNESCO del Piemonte e per la pedalata di beneficenza per il Gaslini di Genova, ha deciso di sposare la causa più nobile che coinvolge diversi attori del territorio torinese.

I Comuni di Torino e Rivarolo Canavese, assieme alla Onlus FORMA hanno deciso di aderire a questa iniziativa benefica con l'obiettivo di valorizzare l'ospedale pediatrico Regina Margherita e promuovere alcuni siti Unesco del Piemonte attraverso l’uso della bici.

La manifestazione intende riunire i ciclisti per un percorso ricco di emozioni con ritrovo alle ore 9 e partenza alle ore 9,30 in piazza Polonia dove sarà possibile ritirare i pettorali a cura dell'associazione FORMA e firmare l'apposito modulo di scarico responsabilità. Il gruppo partirà alla volta del sito UNESCO di Venaria con il servizio scorta a cura della Polizia Municipale di Torino (solo tratto cittadino) previsto anche per il rientro stimato alle ore 14,30.

"La città metropolitana di Torino comprende luoghi d'eccellenza e bellezze uniche tra cui l'ospedale Margherita e la Reggia di Venaria che ho deciso d'inserire nel nostro percorso disegnato per l'occasione con il gruppo Amici di Bici - racconta Giancarlo Perazzi, giornalista ciclista e ideatore dell'evento e rappresentante del gruppo UNESCO pedaliAMO ITALIA e della associazione sportiva SANETTI SPORT- Un percorso di 100 chilometri e quasi 500 metri di dislivello che avrà il suo giro di boa a Rivarolo Canavese con ristoro organizzato dal Comune. A tal proposito voglio ringraziare la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, il Sindaco di Rivarolo Canavese Alberto Rostagno e Irene Bonansea, responsabile FORMA ONLUS per il supporto, la società CAMELBAK che ha messo a disposizione delle speciali borracce da regalare ai bimbi speciali dell’ospedale torinese e tutti i volontari coinvolti non solo fisicamente con la bici, ma anche con il proprio cuore”

BIKE IS LIFE - PedaliAMO ITALIA nasce come gruppo formato da una decina di volontari innamorati del proprio territorio e che desiderano far conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali riconosciute come beni patrimonio dell'Umanità attraverso la bicicletta in tutta Italia. L'evento principale, organizzato da ormai tre anni, è la pedalata UNESCO, tra benessere e natura che si svolge in autunno nella fantastica cornice dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Lo scorso ottobre, il sito riconosciuto dall'UNESCO nel 2014, ha visto la presenza di 230 ciclisti uniti dalla passione della bici.

“Fondazione FORMA è onorata di essere la destinataria di questa iniziativa che vede unite il movimento, la sostenibilità e la solidarietà. L'Ospedale Infantile per cui noi raccogliamo fondi è certo uno dei patrimoni della nostra città e del territorio piemontese tutto: una eccellenza, diversa dalla Reggia ma fondamentale per chi si trova costretto a viverlo. il nostro intento è sempre quello di far vivere giornate speciali ai bambini del Regina Margherita e no possiamo che ringraziare la Associazione pedialiAMO ITALIA per aver voluto far partire la pedalata proprio da Piazza polonia”, afferma Antonino Aidala, presidente di FONDAZIONE FORMA.

“L’iniziativa di oggi coniuga la promozione di iniziative benefiche con lo sport e la valorizzazione del territorio coinvolgendo attori diversi nella realizzazione di un progetto ambizioso. Ringrazio gli organizzatori che con questo evento offrono un contributo al piano di ristrutturazione dell’ospedale infantile Regina Margherita. Avere una struttura a misura di bambino contribuisce, infatti, a rendere meno difficile il soggiorno dei piccoli pazienti e a offrire un servizio di eccellenza e all’avanguardia” sottolinea Sonia Schellino, Vicesindaca del COMUNE DI TORINO.

“Ho aderito con grande entusiasmo all’iniziativa di Giancarlo Perazzi, volta a portare un po’ di serenità ai bambini ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino, con una pedalata di solidarietà. Il percorso canavesano, oltre a permettere ai partecipanti di ammirare le bellezze del nostro territorio, consente, con l’arrivo presso il centro Anffas di Rivarolo Canavese, di creare un ponte di solidarietà tra l’ospedale Regina Margherita e il nostro centro Anffas dove vivono giovani a meno giovani cittadini che nella vita sono stati meno fortunati” aggiunge Alberto Rostagno, Sindaco del comune di RIVAROLO CANAVESE.