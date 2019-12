Natale con la comunità di Sant'Egidio: tutti possono aiutare per il pranzo e i regali

A Natale la Comunità di Sant’Egidio, in tanti Paesi del mondo, apparecchia la tavola con i poveri e raccoglie una famiglia dove chi aiuta si confonde con chi è aiutato.

Nel pranzo di Natale nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio è curato, perché è il segno di un amore personale. Anche a Torino la Comunità di Sant’Egidio preparerà tante tavole di Natale nella Chiesa dei Santi Martiri e in altri luoghi della città. Aiutaci anche tu a riempire la slitta dei regali di Babbo Natale.

Ecco la lista di quello che serve (nuovo): scalda collo, coperte e sacchi a pelo, cosmetici (trucchi, creme viso e mani, deodoranti, profumi, dopobarba), ombrellini, impermeabili da borsa, shampoo e bagnoschiuma (confezioni piccole), zainetti e borsette, foulard, cinture, calze, guanti, sciarpe, cappelli, berretti, felpe, maglioni e tute in pile, giocattoli per bambini, colori e materiale scolastico, caramelle, cioccolata, dolciumi vari.

Tutti possono aiutare concretamente per collaborare alla realizzazione del pranzo, nel reperimento e nella preparazione dei regali, nell’organizzazione generale del pranzo e poi il giorno di Natale nello svolgimento del pranzo, nell’allestimento, nel servizio ai tavoli.

I regali si possono portare tutti i giorni fino al 23 dicembre, in orario 10-13 e 16-19 nella chiesa dei Santi Martiri in via Garibaldi 25.

Per offerte di collaborazione e ulteriori informazioni: mail info@csepiemonte.org

natale.santegidio.org