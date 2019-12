Parella, la cassetta della posta per Babbo Natale è diventata fissa

I bambini di borgata Parella e non solo potranno spedire la propria letterina per Babbo Natale fino al 24 dicembre. La cassetta della posta, installata dal comitato Parella Sud-Ovest ai giardini della parrocchia Santa Maria Goretti nell'ambito di #AddobbaTO, diventa fissa.

“Dopo le richieste di diversi residenti - spiega il presidente del comitato Lorenzo Paparo – siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione da parte del Verde Pubblico centrale: successivamente ci siamo attrezzati in modo da ancorarla a un ceppo morto”.

Ad accompagnare l'iniziativa ci sarà anche una novità molto particolare e interattiva in grado di ricreare ancora di più l'atmosfera natalizia: “Abbiamo ottenuto – prosegue Paparo – l'ok anche per il collegamento all'illuminazione pubblica di un faretto led. Il colore della luce sarà modificabile, via bluetooth, attraverso l'applicazione gratuita HappyLighting disponibile sia su sistema operativo Android che IOS”.

Grazie alla collaborazione con lo studio di grafica MS Giannini è stato anche installato un cartello con le indicazioni per raggiungere la cassetta.