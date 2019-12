Il Frecciarossa arriva a Bardonecchia: primo treno in arrivo da Napoli in perfetto orario

Domenica 15 dicembre alle ore 13,26, in perfetto orario, proveniente da Napoli Centrale, da dove era partito alle ore 6.00, è arrivato alla stazione di Bardonecchia, in un suggestivo paesaggio soleggiato ed innevato, il FRECCIAROSSA ETR 1000 9348 di TRENITALIA, che collegherà con due viaggi alla settimana, il sabato e la domenica, sino al 29 marzo, il capoluogo campano con la Perla delle Alpi e viceversa.

Ad attenderlo un gruppo di curiosi, alcuni dei quali hanno chiesto ed ottenuto dal personale, il permesso per salire a bordo per una breve visita, e tre ragazze, in fiammanti giacca a vento rosse, del Consorzio Turismo Bardonecchia che hanno fatto gli onori di casa e distribuito opuscoli informativi ai passeggeri e al personale di bordo.

In particolare l’Amministrazione Comunale, il Consorzio Turismo Torino e la Colomion spa, che si sono adoperati per la realizzazione di questo collegamento su rotaie, dai positivi risvolti turistici, prevedono per sabato 21 dicembre, alle ore 13,26, in coincidenza con l’arrivo del prossimo Frecciarossa una piccola cerimonia di benvenuto.