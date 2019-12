Truc Bandiera, a Rivalta un bosco per la comunità

Giovedì 12 dicembre, presso lo Studio del Notaio Lucia Napolitano di Rivoli, sono stati firmati gli Atti di compravendita e di donazione di 5 appezzamenti di terreno boschivo situati sulla collina di Rivalta di Torino, detta Truc Bandiera.

Le spese per l'acquisto sono state coperte da donazioni volontarie di numerosi cittadini che hanno creduto nel Progetto avviato da un gruppo di volontari. Questo prevede che i boschi, dopo i necessari lavori di pulizia, vengano "restituiti" alla Comunità, come già avvenuto nel 2015 per un altro bosco situato sulla stessa collina, affinché Scuole, Associazioni, Gruppi e semplici cittadini possano usufruirne e usarli per le loro attività.

I terreni sono stati intestati all'Associazione ambientalista Pro Natura Torino Onlus che li concederà in uso gratuito al Gruppo di volontari che ha lanciato il Progetto Truc Bandiera. Un progetto verde per un bosco in comune, un bene più importante di chi lo possiede.