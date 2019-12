Cappotti e libri in regalo per i senza tetto: il gesto di solidarietà di una libreria torinese [FOTO]

E’ a loro che è rivolta l’iniziativa “Il Muro della Gentilezza”, ideata e realizzata dal Librificio di via Digione: in pratica, ogni notte e giorno, la titolare lascia cappotti per scaldarsi le ossa e libri per accompagnare le lunghe giornate all’aperto a chiunque ne abbia bisogno. Su un piccolo guardaroba esposto sul marciapiede sono esposti cappotti, giubbotti e maglioni ma non solo: anche libri e qualche oggetto per superare l’inverno. Chiunque può prendere qualcosa senza pagare niente, gratis. Se i cappotti scaldano le ossa, i libri scaldano il cuore e per questo motivo, il Librificio mette a disposizione dei torinesi in difficoltà anche alcuni testi da prendere come regalo o in prestito.