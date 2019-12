Sanità, trasporti e attenzione per i piccoli Comuni: Cirio e Gavazza incontrano i sindaci del Chivassese

Dalla linea ferroviaria Chivasso-Asti alla viabilità, passando per la pulizia dei fiumi e il rafforzamento della sanità territoriale. Questi e tanti altri ancora gli argomenti toccati dall'incontro avvenuto giovedì scorso al Castello di San Sebastiano Po tra il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il consigliere regionale Gianluca Gavazza e i sindaci del territorio Chivassese, Basso Canavese, Basso Vercellese e Collina del Po.

Per quanto riguarda il tema dei trasporti particolare attenzione è stata riservata alla linea ferroviaria Chivasso-Asti: "E' in disuso da anni - spiega Gavazza - non è bella da vedere e utile, serve trovare una soluzione". I sindaci hanno inoltre richiesto una revisione del servizio dei trasporti locali sul territorio, con una conseguente estensione dei bus a chiamata nei territori ancora poco serviti e battuti da altri sistemi di trasporto. Inevitabile poi parlare della viabilità, con analisi sul ruolo della tangenziale Est e dell'interscambio gomma rotaia a Brandizzo: "Bisogna pensare di dare un proseguo a questa strada, per far si che il territorio sia fruibile in modo lineare" afferma sempre il consigliere regionale della Lega.

Capitolo lavori pubblici: i primi cittadini hanno richiesto un "raddoppio" del ponte sulla Dora Baltea tra Crescentino e Verolengo, oltre a una maggiore attenzione tradotta in investimenti per garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico. Dalla pulizia degli alvei dei fiumi ai finanziamenti per la realizzazione di opere di prevenzione, la sicurezza idraulica deve tornare a essere una priorità. "Dobbiamo rimanere vigili, il fiume va curato" è l'analisi di Gavazza, che si auspica che il fiume diventi solo una risorsa e non un problema.

Una delle esigenze più sentite rimane poi la sanità: il rafforzamento della sanità territoriale è considerato un tassello fondamentale nel sostegno dei piccoli Comuni. Dai sindaci, in tal senso, è arrivata chiara e forte la richiesta di un sostegno alla sanità territoriale e non solo i grandi centri ospedalieri. "Oggi la sanità in Piemonte vale 8 miliardi e 200 milioni di euro, abbiamo sforato di 200 milioni. Sforare e fare debito quando si parla di salute pubblica non è un problema, anzi: dobbiamo cercare di stare nei conti ma avendo a cuore la salute dei nostri cittadini" è il pensiero di Gavazza. Positiva quindi la notizia data ai sindaci dal presidente Cirio, che ha rivelato loro l'imminente delibera per l'emodinamica presso l'ospedale di Chivasso.

Tra gli argomenti toccati durante la riunione a San Sebastiano Po, anche lo stato di abbandono in cui versano le amministrazioni dei piccoli Comuni, privi del Segretario comunale e la valorizzazione del ruolo dei piccoli Comuni delle aree interne e svantaggiate nella difesa del territorio e dell’ambiente, per rallentarne lo spopolamento mediante il rafforzamento della quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini (trasporti, salute, assistenza, cultura, ecc.).

All'incontro hanno partecipato:

Area Chivassese

• COMUNE DI CHIVASSO Sindaco – Claudio CASTELLO

• COMUNE DI BRANDIZZO Sindaco – Paolo BODONI

• COMUNE DI RONDISSONE Sindaco – Antonio MAGNONE

• COMUNE DI TORRAZZA Sindaco – Massimo ROZZINO

• COMUNE DI VEROLENGO Sindaco – Luigi BORASO

Area Chivassese - Basso Canavese

• COMUNE DI CALUSO Sindaco – Maria Rosa CENA

• COMUNE DI MAZZE’ Sindaco – Marco FORMIA

• COMUNE DI CANDIA Sindaco – Mario Carlo MOTTINO

• COMUNE DI VISCHE Sindaco – Federico MERLO

Area Collina del Po

• COMUNE DI CASTIGLIONE Sindaco – Loris LOVERA

• COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA Sindaco – Ettore MANTELLI

• COMUNE DI CASTAGNETO PO Sindaco – Danilo BORCA

• COMUNE DI SAN SEBASTIANO PO Sindaco – Beppe BAVA

• COMUNE DI CASALBORGONE Sindaco – Francesco CAVALLERO

• COMUNE DI RIVALBA Sindaco – Davide ROSSO

• COMUNE DI LAURIANO Sindaco – Matilde CASA

• COMUNE DI CAVAGNOLO Sindaco – Andrea GAVAZZA

• COMUNE DI BROZOLO Sindaco – Giovanni DEMICHELIS

• COMUNE DI BRUSASCO Sindaco – Luciana TROMBADORE

• COMUNE DI VERRUA SAVOIA Sindaco – Mauro Giuseppe CASTELLI

Area Basso Vercellese

• COMUNE DI CRESCENTINO Sindaco – Vittorio FERRERO

• COMUNE DI SALUGGIA Sindaco – Firmino BARBERIS

• COMUNE DI CIGLIANO Sindaco – Diego MARCHETTI