Carmine Di Martino ospite all’Istituto Sant’Anna: “Il rapporto educativo con i giovani”

Il docente di filosofia teoretica Carmine Di Martino è stato ospite dell’Istituto Sant’Anna di Torino in occasione dell’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “ La famiglia. Una bellezza da custodire ” organizzato dall’omonima associazione educativa.

L’intervento di Di Martino si è concentrato principalmente sul tema del “Il rapporto educativo con i giovani”, davanti a una platea attenta e molto interessata all’argomento trattato. “Bisogna attivare e salvaguardare il desiderio. Questa è la grande opera dell’educazione che incomincia in un ambito parentale e poi prosegue, si arricchisce e articola in altri ambiti, scuola compresa” spiega il docente. “L’umano emerge in rapporto alla provocazione che riceve e che accoglie: questo è ciò che permette alle individualità di emergere”.