Al lavoro il comitato consultivo regionale tecnico scientifico in materia di Ambienti Acquatici e Pesca

Il Consiglio regionale del Piemonte ha nominato durante la seduta martedì 3 dicembre il veterinario di Rocca Canavese Fabrizio Bertetto, nuovo membro del Comitato consultivo regionale tecnico scientifico in materia di Ambienti Acquatici e Pesca.

Il Comitato consultivo, in cui il medico canavesano siederà, è una realtà interna all’assessorato all’Agricoltura che con la collaborazione degli enti locali, persegue gli obiettivi di garantire la salvaguardia degli ambienti e la fauna acquatica; provvede alla tutela degli ecosistemi acquatici oltre a coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini,

Il Comitato, inoltre, promuove e coordina attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale, promuove la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa.

"Questo è per me un ruolo molto importante che mi gratifica parecchio - ha affermato il dottor Bertetto dopo la nomina - cercherò di portare la mia esperienza per migliorare lo status attuale degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna della Regione Piemonte. Il tutto rivolto anche ad incrementare lo sviluppo della pesca sportiva regionale in particolare anche come volano turistico per il territorio".