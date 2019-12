Ospedale unico Asl TO5, Sarno (Pd): ''40 sindaci chiamano. Icardi dov'è?''

“L’Assessore alla Sanità Luigi Icardi si è distinto, finora, per i suoi interventi rocamboleschi sui media e per la sua assenza nei luoghi deputati allo svolgimento della sua attività. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL TO5 Ugo Baldi, fin dalla sua elezione, circa due mesi fa, ha provato invano a ottenere un incontro con Icardi per parlare della realizzazione del nuovo Ospedale unico, prima telefonicamente e, poi, successivamente, in data 4 ottobre, con una lettera ufficiale”, ha spiegato il consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno.

“Lo scopo delle ripetute richieste del Presidente Baldi - ha proseguito Sarno – era semplicemente avere notizie da condividere con gli altri Sindaci sulla costruzione dell’Ospedale e sulla conferma del luogo identificato dalla precedente Amministrazione regionale, ma ogni tentativo di fissare un incontro con Icardi si è concluso con un nulla di fatto. Baldi è stato ricevuto, invece, informalmente, da uno stretto collaboratore dell’Assessore regionale a metà novembre, durante il quale ha avuto appunto alcune notizie “informali””.

“Sarebbe opportuno – ha concluso Sarno – che l’Assessore Icardi si dedicasse maggiormente ai veri problemi di un settore tanto delicato come quello a lui affidato e si confrontasse con tutti coloro che, quotidianamente, si trovano in prima linea ad affrontare i problemi dei cittadini, invece di riempire i giornali di attacchi gratuiti e di polemiche fini a se stesse”.