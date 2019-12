Guida uno Scudo completamente ubriaco: arrestato dalla polizia

E’ stato sorpreso alla guida di un furgone Scudo, in pieno pomeriggio, completamente ubriaco. Tutto è accaduto nei giorni scorsi, durante un servizio di vigilanza alla stazione di Sant'Ambrogio di Susa, quando gli agenti del Posto Polfer di Bussoleno lo hanno sorpreso nel piazzale della Stazione Ferroviaria alla guida del suo mezzo. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, non riusciva a condurre il veicolo in maniera idonea e rischiava di investire i viaggiatori che in quel momento erano presenti nel piazzale.

Si tratta di un italiano quarantasettenne residente a Condove; con l’ausilio di una pattuglia della Stradale di Susa, tramite idonea apparecchiatura, gli Operatori hanno rilevato un tasso alcolemico decisamente oltre la soglia consentita.

E’ stato immediatamente denunciato per guida in stato di ebbrezza mentre il mezzo da lui condotto è stato affidato al padre.