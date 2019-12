Rimborsi gonfiati, condanna per ex consigliere provinciale di Torino

Un anno e dieci mesi di reclusione è la condanna inflitta dal tribunale a Roberto Cermignani, processato per una vicenda risalente al periodo in cui era consigliere provinciale a Torino per ''L'Italia dei Valori''. La pena è stata sospesa.

Cermignani - oggi consigliere della Circoscrizione 4 per la Lega - era stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ottenuto irregolarmente dei rimborsi chilometrici, attestando una residenza falsa a Cherasco, in provincia di Cuneo. Il tribunale ha accordato alla provincia, che si era costituita parte civile, una provvisionale di 12 mila euro.