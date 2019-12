Uomo investito dal 4 in piazzale Romolo e Rermo, muore sul colpo

Tragedia poco prima delle 7 in piazzale Romolo e Remo. Secondo una dinamica ancora da ricostruire, un tram della linea 4 ha investito una persona che è deceduta sul posto.



Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, come gli uomini della squadra infortunistica del reparto radiomobile della Polizia municipale e i soccorritori, ma per la sfortunata vittima non c'è stato più nulla da fare se non constatarne il decesso.



Attualmente i tram della linea 4 limitano il servizio a piazza Derna, mentre nel tratto successivo è attivato un servizio navetta.

Nella serata di ieri, invece, un uomo di 24 anni è stato investito da un'automobile in via San Donato. Soccorso dal 118, è stato portato in codice rosso al Maria Vittoria con la diagnosi di un politrauma.