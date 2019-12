Concerto gratuito domani sera al Duomo di Torino

L'appuntamento è per domani, sabato 21 dicembre, alle ore 21 al Concerto gratuito “Un ponte di note… la musica che unisce”, al Duomo di Torino, in piazza San Giovanni.

Un’occasione per promuovere le eccellenze artistiche pugliesi e il legame tra Torino e Taranto, due città unite dalla tradizione industriale, in particolare per quanto riguarda le acciaierie – in Piemonte con il tragico epilogo della ThyssenKrupp, in Puglia con la complessa vicenda Ilva – ma anche dalla volontà di rilancio e ricerca di nuove vocazioni, legate al turismo, all’arte, alla cultura.

L’evento è promosso dall’associazione musicale Matteo Mastromarino di Statte (Taranto), dal gruppo Un po’ di Taranto a Torino guidato da Piero Bello e da Sicurezza e Lavoro, con il contributo di Conad.

Info e programma: http://www.sicurezzaelavoro.org/archives/2103